Meloni: Dei giorni ho nuotato nella colla, ma non ho mai mollato e non intendo farlo ora – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "Per carità, sbagliamo come tutti, però soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile. Scardinare incrostazioni di potere che sono vecchie di decenni, superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo, ricostruire sul merito una macchina pubblica che a volte sembra costruita su altro, convincere una Nazione rassegnata che vale la pena tornare a crederci non è facile. Richiede tempo, richiede pazienza e richiede una montagna di coraggio. E guardate, ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare dentro la colla, però non ho mollato mai e non intendo farlo adesso". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev