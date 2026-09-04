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Meloni: Con nuova legge elettorale niente ribaltoni, chiunque vince avrà i numeri per governare – Il video

04 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "E perché vogliamo che chiunque vinca abbia i numeri per governare 5 anni. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani! Governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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