Morte Fabio Mussi, Bonelli: Uomo di grande rigore, ha dato tanto all'Italia e all'ambientalismo – Il video
(Agenzia Vista) Reggio Emilia, 03 settembre 2026 "Prima di rispondere alla tua domanda, Emiliano, vorrei ricordare oggi la scomparsa di un grande intellettuale, di un grande politico: quella di Fabio Mussi, che ci ha lasciato". Così Angelo Bonelli di Avs intervenuto in video collegamento alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia. Courtesy: Partito Democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev