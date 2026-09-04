POLITICAPunti di VistaVideo Ovazione per Meloni sul palco della festa per record durata Governo a Bari – Il video 04 Settembre 2026 - 20:45 Redazione (Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 Ovazione del pubblico per Meloni al suo arrivo sul palco dell'evento al porto di Bari per celebrare il Governo più lungo della storia repubblicana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. La paura nel governo per Vannacci al 12%: «È incontrollabile, tradirà ancora» 2. Chi c’è dietro i video di Vannacci in divisa che schiaffeggia donne e strappa passaporti 3. Vannacci, la Procura militare di Roma avvia degli accertamenti su chi aderisce a Futuro Nazionale. Crosetto: «Non è una indagine» 4. Vannacci: «Aborto? Bisogna far ascoltare il battito del feto». E apre a Meloni al Colle 5. Legge elettorale, perché Meloni vuole il ballottaggio: «Vannacci al 15% è un rischio»