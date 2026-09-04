Salvini su Governo più longevo: Da lassù Berlusconi e Bossi festeggiano con noi – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "Sentivo Maurizio, sentivo Raffaele, e mando anche il pensiero mio e di tanti che sono lì a due giganti del centrodestra che stanno seguendo, che hanno cominciato con noi questa legislatura e adesso ci seguono da lassù e festeggiano da lassù, e penso a Silvio Berlusconi e Umberto Bossi." Così Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto in video collegamento durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev