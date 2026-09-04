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Salvini: Legge su suicidio assistito in Veneto? Io sono per la vita sempre e comunque – Il video

04 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 04 settembre 2026<br>&quot;Io sono per la vita sempre e comunque, poi su alcuni temi ognuno ha la sua coscienza, per&ograve; io sto lavorando per rafforzare i centri di aiuto alla vita, anche economicamente, per dare una possibilit&agrave; di scelta alle donne&quot;, lo ha detto Salvini a margine di un sopralluogo all'ex Villaggio Olimpico a Milano.<br>Durata 00_48<br>Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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