Salvini: Legge su suicidio assistito in Veneto? Io sono per la vita sempre e comunque – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 04 settembre 2026<br>"Io sono per la vita sempre e comunque, poi su alcuni temi ognuno ha la sua coscienza, però io sto lavorando per rafforzare i centri di aiuto alla vita, anche economicamente, per dare una possibilità di scelta alle donne", lo ha detto Salvini a margine di un sopralluogo all'ex Villaggio Olimpico a Milano.<br>Durata 00_48<br>Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev