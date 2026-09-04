Spunta sul palco Meloni durante discorso Fitto a Bari, parte il coro: Giorgia! Giorgia! Giorgia! – Il video
(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 Fuori programma durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari, per festeggiare il Governo più longevo della storia italiana. La Presidente del Consiglio sale sul palco durante il discorso di Raffaele Fitto, i sostenitori gridano: Giorgia! Giorgia! Giorgia! Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev