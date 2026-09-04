POLITICAPunti di VistaVideo Venezia 83, Giacomo Poretti (del trio comico con Aldo e Giovanni) al Lido per la Mostra del Cinema – Il video 04 Settembre 2026 - 16:45 Redazione (Agenzia Vista) Venezia, 04 settembre 2026 Il comico Giacomo Poretti, che fa parte del celebre trio con Aldo e Giovanni, arriva al Lido di Venezia per l'83esima edizione della Mostra del Cinema Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. La paura nel governo per Vannacci al 12%: «È incontrollabile, tradirà ancora» 2. Chi c’è dietro i video di Vannacci in divisa che schiaffeggia donne e strappa passaporti 3. Vannacci, la Procura militare di Roma avvia degli accertamenti su chi aderisce a Futuro Nazionale. Crosetto: «Non è una indagine» 4. Vannacci: «Aborto? Bisogna far ascoltare il battito del feto». E apre a Meloni al Colle 5. Legge elettorale, perché Meloni vuole il ballottaggio: «Vannacci al 15% è un rischio»