Bologna, bambina di 6 anni accerchiata e presa a calci da 5 coetanei al parco: l’aggressione davanti alla madre

Approfittando di un momento di distrazione della mamma, i cinque bambini hanno circondato la piccola e iniziato a colpirla. Indaga la polizia

È uscita al parco insieme alla mamma per una passeggiata, ma poco dopo è finita a terra, presa a calci da un gruppo di cinque bambini. La vittima ha appena 6 anni, mentre gli altri, secondo quanto ricostruito finora, avrebbero tra i 6 e i 10 anni. Un’aggressione improvvisa, avvenuta nel giro di pochi minuti a Bologna, sulla quale ora la polizia sta cercando di fare chiarezza. Al momento non sarebbe emerso alcun motivo che possa spiegare la violenza.

L’aggressione

È successo giovedì pomeriggio, intorno alle 17, nel parco di San Donnino. La bambina stava camminando con la madre quando il gruppo si sarebbe avvicinato. Approfittando di un momento di distrazione della donna, secondo quanto ricostruisce il Resto del Carlino, i cinque bambini avrebbero circondato la piccola e iniziato a colpirla con calci, soprattutto alle gambe.

I cinque bambini ancora da identificare

La bambina non conoscerebbe i cinque aggressori. La madre ha spiegato alla polizia di non averli mai visti prima e, nei concitati momenti dell’aggressione, sarebbe riuscita a fornire soltanto una descrizione sommaria. I bambini sarebbero di origine nordafricana e avrebbero un’età compresa tra i 6 e i 10 anni. Resta da capire soprattutto cosa abbia scatenato l’aggressione. Secondo quanto riferito dalla madre, tra la figlia e il gruppo non ci sarebbe stato alcun precedente né una discussione. Saranno ora gli accertamenti delle forze dell’ordine a cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Potrebbero essere acquisiti anche eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona, utili per individuare i cinque bambini e chiarire cosa sia accaduto prima dell’aggressione.

La corsa in ospedale

Dopo essere stata colpita, la bambina è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola. È stata visitata e sottoposta alle cure necessarie, ma le sue condizioni non hanno richiesto il ricovero. È stata poi dimessa. È stata proprio una dottoressa dell’ospedale, dopo aver raccolto il racconto dell’accaduto, a segnalare l’aggressione alle forze dell’ordine. La polizia ha quindi raggiunto il Sant’Orsola e ascoltato la madre della bambina, dando il via agli accertamenti. I cinque bambini, vista l’età, non sarebbero comunque imputabili.