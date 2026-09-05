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Camera ardente Fabio Mussi aperta a Piombino, presenti Fratoianni, D'Alema, Fassino, Petruccioli – Il video

05 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Toscana, 05 settembre 2026 Aperta dalle a Piombino (Livorno) la camera ardente per Fabio Mussi presso il locale cimitero. Oltre ai familiari e agli amici, a rendere omaggio al feretro, tanti cittadini della città toscana. Finora hanno reso omaggio a Mussi una delegazione di Sinistra Italiana-Avs con il segretario nazionale Nicola Fratoianni, il vicecapogruppo dei deputati Marco Grimaldi, il segretario regionale toscano Dario Danti, il capo ufficio stampa Paolo Fedeli per molti anni stretto collaboratore di Mussi. E poi Massimo D’Alema, Piero Fassino, Claudio Petruccioli. I deputati del Pd Marco Simiani e Nico Stumpo, l’Assessore regionale toscano Alessandra Nardini, i sindaci di Piombino Francesco Ferrari e di Campiglia Alberta Ticciati. Gli ex deputati Marisa Nicchi e Andrea Manciulli. E molti esponenti locali di Avs, del Pd, della Cgil, dell’Arci e dell’Anpi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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