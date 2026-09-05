Fuoriprogramma a Bari, Meloni risponde al telefono ma era la figlia Ginevra: «Mi ha chiamato tre volte» – Il video

La premier ferma l'intervento alla manifestazione di FdI per la telefonata della figlia: «Amore ti richiamo»

Non sono mancati i fuori programma durante la manifestazione «Il governo più stabile, l’Italia più forte: 4 anni di impegno per la Nazione», la kermesse organizzata a Bari da Fratelli d’Italia per celebrare il record di longevità dell’esecutivo. La premier Giorgia Meloni ha interrotto per due volte il suo intervento nel giro di pochi minuti. La prima pausa è arrivata dopo un’esclamazione dal pubblico: «Sei bella». Poco dopo, la presidente del Consiglio ha nuovamente fermato il discorso per rispondere al telefono e scambiare alcune parole con l’interlocutore. Una volta conclusa la chiamata, ha spiegato alla platea: «Era mia figlia scusate… Ha fatto tre telefonate».

Foto copertina: ANSA/DONATO FASANO | La premier Meloni alla festa organizzata a Bari da FdI per il record di longevità del suo governo, 4 settembre 2026