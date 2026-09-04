Meloni a Bari per la festa del governo: «Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. La più grande riforma? La stabilità» – La diretta

Gli interventi alla festa per il record del governo Meloni. La premier rivendica il lavoro dell’esecutivo e attacca le alleanze di opposizione nate solo per fermare il centrodestra

È iniziata a Bari la festa organizzata da Fratelli d’Italia per celebrare il traguardo raggiunto dal governo Meloni, diventato oggi il più longevo nella storia della Repubblica. Con 1.413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi, l’esecutivo ha superato il record del secondo governo Berlusconi, fermo a 1.412 giorni. L’evento si tiene al porto di Bari, nell’area del Terminal Crociere alla Darsena di Ponente.

Ad aprire la giornata è stata la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa in memoria di Pinuccio Tatarella, storico esponente della destra pugliese. Sul palco si sono alternati ministri, viceministri e sottosegretari di Fratelli d’Italia, esponenti locali del partito, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Sul palco anche un’insegnante, una contadina, un’infermiera e uno studente.