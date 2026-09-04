Meloni a Bari per la festa del governo: «Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. La più grande riforma? La stabilità» – La diretta
È iniziata a Bari la festa organizzata da Fratelli d’Italia per celebrare il traguardo raggiunto dal governo Meloni, diventato oggi il più longevo nella storia della Repubblica. Con 1.413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi, l’esecutivo ha superato il record del secondo governo Berlusconi, fermo a 1.412 giorni. L’evento si tiene al porto di Bari, nell’area del Terminal Crociere alla Darsena di Ponente.
Ad aprire la giornata è stata la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa in memoria di Pinuccio Tatarella, storico esponente della destra pugliese. Sul palco si sono alternati ministri, viceministri e sottosegretari di Fratelli d’Italia, esponenti locali del partito, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Sul palco anche un’insegnante, una contadina, un’infermiera e uno studente.
Tajani: «Il nucleare scelta coraggiosa, garantirà autonomia energetica»
Anche Antonio Tajani è intervenuto in videocollegamento alla festa di Fratelli d’Italia a Bari, sottolineando a più riprese la compattezza della maggioranza di centrodestra. «La forza del centrodestra è questa, dal ’94 siamo una coalizione stabile di governo in cui prevalgono i principi di lealtà, correttezza, amicizia e fedeltà nei confronti degli elettori», ha affermato. «Quando si combattono battaglie politiche, sapere che al tuo fianco c’è un amico o un’amica leale, si può combattere con più forza e i risultati da raggiungere diventano più facili», ha aggiunto. Il vicepremier ha poi rivendicato la scelta del nucleare. «Il nucleare è una scelta fondamentale che garantirà crescita e autonomia energetica al Paese. Ci voleva coraggio per questa scelta».
L'intervento di Meloni
Nel suo intervento conclusivo, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità dell’esecutivo e attaccato le alleanze costruite soltanto per contrastare il centrodestra. «Non è un caso che i tre governi più stabili della storia siano di centrodestra. Questo dimostra che le uniche coalizioni sono quelle per costruire qualcosa e chi si allea solo per fermare un avversario il giorno dopo non sa cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee ha ancora una vista delle cose da fare», ha premesso. «Non sono venuta a festeggiare. Non provo euforia ma il peso della responsabilità. Sono qui per ripercorrere con voi dove era questa nazione nell’ottobre 2022 e dove sono adesso», ha proseguito. Quindi ha definito la stabilità «la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione», ricordando quando «l’Italia era considerata malata dell’Europa».
Oggi, ha detto, «quando l’Italia siede al tavolo tutti sanno che con quell’interlocutore dovrà avere a che fare a lungo e quando vieni preso sul serio puoi prendere le scelte e non subirle». «Le battaglie che perdeva l’Italia oggi le vince», ha aggiunto, indicando nella stabilità e nel mandato popolare gli strumenti per «avere governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini». Meloni ha poi rivendicato il lavoro dell’esecutivo. «Ce la stiamo mettendo tutta, siamo in pace con la nostra coscienza», ammettendo però che «su alcune materie la discontinuità che gli italiani non vedono» non dipende da una mancanza di volontà politica. «Per carità, sbagliamo ma soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile», ha detto, parlando della necessità di «superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo» e di «ricostruire sul merito una macchina pubblica costruita su altro», ha dichiarato. «Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso», ha promesso.
Il discorso di Salvini in videocollegamento
Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto in videocollegamento alla festa di Fratelli d’Italia, con diverse interruzioni dovute alla connessione instabile, rivendicando l’azione del governo sulla sovranità nazionale. «Sono orgoglioso di questo governo per aver rimarcato la sovranità nazionale. Abbiamo mantenuto la nostra libertà e autonomia senza che ne risentisse l’economia», ha dichiarato. Salvini ha poi assicurato che «nessuno può mettere mano sulle case e sulle seconde case degli italiani. Questo governo non permetterà che nessuno da Bruxelles intervenga per limitare il diritto alla proprietà privata degli italiani sulle case», ribadendo inoltre il suo no «alla liberalizzazione di qualsiasi tipo di droga». Poi l’attacco all’opposizione: «Questo è il governo del “Sì”, lasciamo i professionisti del “No a tutto” a sinistra».
E ha aggiunto: «Con Schlein alla guida del Pd e Conte alla guida del M5s il centrodestra è destinato a governare ancora per altri mille e mille giorni. Lunga vita ai segretari dei partiti di opposizione».
L'intervento di Raffaele Fitto (Commissione europea)
La manifestazione anti-Meloni a Bari
Le bandiere in piazza
In platea sventolano diverse bandiere tricolori, tra cui una con la scritta «Clandestini, magistrati e comunisti, siete la rovina dell’Italia». Presenti anche gli striscioni dei gruppi di Fratelli d’Italia arrivati da diverse parti d’Italia, dalla Puglia a Genova, Napoli e Piemonte.