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Meloni a Bari per la festa del governo: «Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso. La più grande riforma? La stabilità» – La diretta

04 Settembre 2026 - 19:11 Ygnazia Cigna
meloni festa governo bari
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Gli interventi alla festa per il record del governo Meloni. La premier rivendica il lavoro dell’esecutivo e attacca le alleanze di opposizione nate solo per fermare il centrodestra
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È iniziata a Bari la festa organizzata da Fratelli d’Italia per celebrare il traguardo raggiunto dal governo Meloni, diventato oggi il più longevo nella storia della Repubblica. Con 1.413 giorni consecutivi a Palazzo Chigi, l’esecutivo ha superato il record del secondo governo Berlusconi, fermo a 1.412 giorni. L’evento si tiene al porto di Bari, nell’area del Terminal Crociere alla Darsena di Ponente.

Ad aprire la giornata è stata la deposizione di una corona d’alloro da parte del presidente del Senato Ignazio La Russa in memoria di Pinuccio Tatarella, storico esponente della destra pugliese. Sul palco si sono alternati ministri, viceministri e sottosegretari di Fratelli d’Italia, esponenti locali del partito, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Sul palco anche un’insegnante, una contadina, un’infermiera e uno studente.

04 Settembre 2026 - 19:10

Tajani: «Il nucleare scelta coraggiosa, garantirà autonomia energetica»

Anche Antonio Tajani è intervenuto in videocollegamento alla festa di Fratelli d’Italia a Bari, sottolineando a più riprese la compattezza della maggioranza di centrodestra. «La forza del centrodestra è questa, dal ’94 siamo una coalizione stabile di governo in cui prevalgono i principi di lealtà, correttezza, amicizia e fedeltà nei confronti degli elettori», ha affermato. «Quando si combattono battaglie politiche, sapere che al tuo fianco c’è un amico o un’amica leale, si può combattere con più forza e i risultati da raggiungere diventano più facili», ha aggiunto. Il vicepremier ha poi rivendicato la scelta del nucleare. «Il nucleare è una scelta fondamentale che garantirà crescita e autonomia energetica al Paese. Ci voleva coraggio per questa scelta».

04 Settembre 2026 - 19:00

L'intervento di Meloni

Nel suo intervento conclusivo, Giorgia Meloni ha rivendicato la stabilità dell’esecutivo e attaccato le alleanze costruite soltanto per contrastare il centrodestra. «Non è un caso che i tre governi più stabili della storia siano di centrodestra. Questo dimostra che le uniche coalizioni sono quelle per costruire qualcosa e chi si allea solo per fermare un avversario il giorno dopo non sa cosa fare. Chi si allea per costruire delle idee ha ancora una vista delle cose da fare», ha premesso. «Non sono venuta a festeggiare. Non provo euforia ma il peso della responsabilità. Sono qui per ripercorrere con voi dove era questa nazione nell’ottobre 2022 e dove sono adesso», ha proseguito. Quindi ha definito la stabilità «la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione», ricordando quando «l’Italia era considerata malata dell’Europa».

Oggi, ha detto, «quando l’Italia siede al tavolo tutti sanno che con quell’interlocutore dovrà avere a che fare a lungo e quando vieni preso sul serio puoi prendere le scelte e non subirle». «Le battaglie che perdeva l’Italia oggi le vince», ha aggiunto, indicando nella stabilità e nel mandato popolare gli strumenti per «avere governi scelti dai cittadini per rispondere ai cittadini». Meloni ha poi rivendicato il lavoro dell’esecutivo. «Ce la stiamo mettendo tutta, siamo in pace con la nostra coscienza», ammettendo però che «su alcune materie la discontinuità che gli italiani non vedono» non dipende da una mancanza di volontà politica. «Per carità, sbagliamo ma soprattutto quello che stiamo cercando di fare non è facile», ha detto, parlando della necessità di «superare gli ostacoli di chi vorrebbe che non ce la facessimo» e di «ricostruire sul merito una macchina pubblica costruita su altro», ha dichiarato. «Non ho mollato mai e non intendo farlo adesso», ha promesso.

04 Settembre 2026 - 18:55

Il discorso di Salvini in videocollegamento

Il vicepremier Matteo Salvini è intervenuto in videocollegamento alla festa di Fratelli d’Italia, con diverse interruzioni dovute alla connessione instabile, rivendicando l’azione del governo sulla sovranità nazionale. «Sono orgoglioso di questo governo per aver rimarcato la sovranità nazionale. Abbiamo mantenuto la nostra libertà e autonomia senza che ne risentisse l’economia», ha dichiarato. Salvini ha poi assicurato che «nessuno può mettere mano sulle case e sulle seconde case degli italiani. Questo governo non permetterà che nessuno da Bruxelles intervenga per limitare il diritto alla proprietà privata degli italiani sulle case», ribadendo inoltre il suo no «alla liberalizzazione di qualsiasi tipo di droga». Poi l’attacco all’opposizione: «Questo è il governo del “Sì”, lasciamo i professionisti del “No a tutto” a sinistra».

E ha aggiunto: «Con Schlein alla guida del Pd e Conte alla guida del M5s il centrodestra è destinato a governare ancora per altri mille e mille giorni. Lunga vita ai segretari dei partiti di opposizione».

04 Settembre 2026 - 18:50

L'intervento di Raffaele Fitto (Commissione europea)

Sul palco della festa di Fratelli d’Italia è intervenuto anche Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea, che ha rivendicato il risultato raggiunto dal governo Meloni. «Il record di longevità è un grandissimo risultato politico a livello nazionale ma la stabilità del governo Meloni, uno dei principali in Europa, rappresenta un elemento fondamentale che rafforza anche la stabilità a livello europeo, di cui c’è forte bisogno», ha detto Fitto, rivendicando «con emozione e orgoglio di aver fatto parte nei primi anni» dell’esecutivo. L’ex ministro agli Affari europei ha quindi sottolineato la «collaborazione profonda a livello istituzionale nel lavoro costante con la Commissione Ue» e ricordato le difficoltà affrontate dal governo che «Si è mosso in acque internazionali molto agitate, tra due guerre, una crisi energetica, una crisi delle materie prime, ma i risultati sono stati frutto di una visione con proiezione nel futuro».

04 Settembre 2026 - 18:30

La manifestazione anti-Meloni a Bari

È cominciata in piazza del Ferrarese, nel centro di Bari, la contromanifestazione organizzata da un’assemblea di movimenti e associazioni in concomitanza con la festa di Fratelli d’Italia al porto. In piazza, al momento, ci sono esponenti di Cambiare Rotta, Osa, Ex Caserma Liberata, Usb Bari, Rifondazione Comunista, Assemblea Bari Palestina, Comitato per la Palestina Brindisi e Alternativa Comunista. Esposti diversi striscioni, tra cui «Meloni vattin, il governo più servo degli Usa e della Nato» e «Prepariamo l’autunno caldo contro il governo della guerra e del razzismo». Dal megafono viene scandito anche «Via il governo Meloni». Il percorso autorizzato del corteo è più breve rispetto a quello inizialmente previsto, che avrebbe dovuto passare dal porto. Gli organizzatori contestano «la gestione della piazza da parte delle autorità», che avrebbe fatto registrare «gravi anomalie nelle continue restrizioni». «Chiederemo l’applicazione della Costituzione italiana riguardo la libertà di manifestare» e «chiederemo con forza e determinazione di far passare il corteo sul lungomare affianco della blindatissima riunione», annunciano. Nel frattempo, il Comune di Bari ha vietato il transito dei veicoli e la fermata in via Calefati, dove si trova il consolato di Israele, su indicazione della Questura per «tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica in massima sicurezza, onde evitare il verificarsi di azioni improntate all’illegalità».

04 Settembre 2026 - 18:15

Le bandiere in piazza

In platea sventolano diverse bandiere tricolori, tra cui una con la scritta «Clandestini, magistrati e comunisti, siete la rovina dell’Italia». Presenti anche gli striscioni dei gruppi di Fratelli d’Italia arrivati da diverse parti d’Italia, dalla Puglia a Genova, Napoli e Piemonte.

04 Settembre 2026 - 18:00

L'attacco di Schlein a Meloni

Nel giorno in cui Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo, arriva l’attacco della segretaria del Pd Elly Schlein, che punta il dito sulle crisi industriali ancora aperte. «Mentre Giorgia Meloni festeggia a Bari, partono 2500 lettere di licenziamento a Taranto destinate ai lavoratori dell’indotto Ex Ilva, ed Electrolux conferma il suo piano di esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi», dichiara Schlein. «Anziché perdere tempo ad autocelebrarsi il governo dovrebbe occuparsi delle vertenze che riguardano lavoratrici e lavoratori, famiglie e imprese, e affrontare i nodi che in questi 4 anni non ha saputo risolvere». La leader dem critica poi la comunicazione del governo. «A nulla servono innumerevoli post propagandistici sui social, video e opuscoli autocelebrativi, la realtà presenta sempre il conto», dice. «La realtà è che dopo questi 4 anni di governo Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo d’energia più alto d’Europa ai salari tra i più bassi, dai prezzi dei carburanti alle stelle al rincaro del 30% del carrello della spesa», chiosa. Schlein conclude esprimendo «solidarietà» ai lavoratori dell’indotto Ex Ilva e di Electrolux e confermando «il nostro impegno per continuare a proporre al governo soluzioni concrete».

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