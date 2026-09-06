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Avellino, colpita dall’ex compagno a martellate: è grave. Fermato l’uomo

06 Settembre 2026 - 11:44 Alba Romano
Auto Carabinieri
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L'aggressione a Calitri dopo la decisione della donna di chiudere il rapporto. Soccorsa dai vicini e trasportata in ospedale a Potenza. L'uomo è stato invece fermato dai carabinieri dopo la fuga
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È stata colpita a martellate dall’ex compagno ed è finita in ospedale con prognosi riservata. È grave, ma non correrebbe pericolo di vita. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, sabato 5 settembre, a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, una 28enne di nazionalità tunisina, aveva deciso di interrompere la relazione con un coetaneo connazionale, il quale si è introdotto in casa della giovane e l’ha colpita alla testa con un martello. Sono stati i vicini di casa, richiamati dalle urla provenienti dall’abitazione, ad allertare i carabinieri.

L’arresto dell’aggressore

Dopo aver colpito la donna, l’uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato e fermato a Lioni, Comune a dieci chilometri da Calitri dove è avvenuta l’aggressione. La donna è stata invece trasferita in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza.

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