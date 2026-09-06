POLITICAPunti di VistaVideo Venezia 83, Lino Banfi sfila sul red carpet del film "The Echo Chamber" alla Mostra del Cinema – Il video 06 Settembre 2026 - 23:45 Redazione (Agenzia Vista) Venezia, 06 settembre 2026 Il celebre attore Lino Banfi sfila sul red carpet del film "The Echo Chamber" alla Mostra del Cinema al Lido di Venezia. Banfi ha compiuto 90 anni a luglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Articoli di POLITICA più letti 1. Vannacci: «Un accordo con Meloni è possibile, ma Futuro Nazionale non farà la ruota di scorta» 2. La famiglia Pavarotti contro Vannacci per il video Ai con la voce del tenore: «Mai autorizzato, ci dissociamo» 3. Cernobbio, Mario Monti attacca Vannacci: «Hai una retorica fascista, la combatterò fino all’ultimo» – Il video 4. Fuoriprogramma a Bari, Meloni risponde al telefono ma era la figlia Ginevra: «Mi ha chiamato tre volte» – Il video 5. Il discorso di Meloni a Bari: l’affondo sui migranti, i carburanti, il duro attacco alla sinistra. La premier: «Non mollerò mai»