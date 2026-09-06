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Venezia 83, Monica Guerritore in posa per i fotografi al Lido per la Mostra del Cinema – Il video

06 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 06 settembre 2026 L'attrice Monica Guerritore arriva al Lido per l'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Eccola in posa per i fotografi alla darsena dell'Hotel Excelsior. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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