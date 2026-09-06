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Venezia 83, Ricky Martin sul red carpet. L'artista portoricano interprete del film “Hombre al agua" – Il video

06 Settembre 2026 - 23:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 06 settembre 2026 Ricky Martin è alla Mostra del Cinema al Lido come interprete del film “Hombre al agua” diretto da Gael García Bernal, presente nella sezione Venezia Spotlight. L’artista portoricano ha sfilato sul red carpet indossando un completo sartoriale firmato Tom Ford, con blazer bianco doppiopetto abbinato a camicia bianca e pantaloni neri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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