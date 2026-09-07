Ultime notizie FemminicidiGoverno MeloniReportSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Elezioni in Germania, Siegmund (Afd): Abbiamo fatto la storia ci stiamo riprendendo il Paese – Il video

07 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Berlino, Germania, 07 settembre 2026 "2026: è diventato davvero realtà, abbiamo scritto la storia, cari amici! Scusatemi se sono arrivato con un po' di ritardo, dovevo ancora fare dei selfie con i dipendenti della ZDF: anche questo è un motivo per cui si può fare un po' di ritardo! Cari amici, questa sera è storica. Abbiamo scritto la storia. Ci stiamo riprendendo il nostro Paese, e tutto inizia qui in Sassonia-Anhalt: più del 45%." Così Ulrich Siegmund di Afd durante il discorso a Magdeburgo dopo la vittoria alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Courtesy: Afd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ucraina-Russia, a che punto sono i negoziati? Territori e garanzie: gli ostacoli alla pace

2.

La vittoria di AfD divide il governo italiano: Salvini esulta, Tajani prende le distanze, Meloni sceglie il silenzio. Tutte le reazioni della politica

3.

Caro carburanti, per gli «aiuti mirati» tocca aspettare. Il governo prende tempo fino a fine settembre: «Verifiche tecniche anche con l’Ue»

4.

Cernobbio, Mario Monti attacca Vannacci: «Hai una retorica fascista, la combatterò fino all’ultimo» – Il video

5.

Femminicidio Lorena Isceri, Meloni risponde al padre: «È una sconfitta per tutti, continueremo a fare la nostra parte»