Elezioni in Germania, Siegmund (Afd): Abbiamo fatto la storia ci stiamo riprendendo il Paese – Il video

(Agenzia Vista) Berlino, Germania, 07 settembre 2026 "2026: è diventato davvero realtà, abbiamo scritto la storia, cari amici! Scusatemi se sono arrivato con un po' di ritardo, dovevo ancora fare dei selfie con i dipendenti della ZDF: anche questo è un motivo per cui si può fare un po' di ritardo! Cari amici, questa sera è storica. Abbiamo scritto la storia. Ci stiamo riprendendo il nostro Paese, e tutto inizia qui in Sassonia-Anhalt: più del 45%." Così Ulrich Siegmund di Afd durante il discorso a Magdeburgo dopo la vittoria alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Courtesy: Afd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev