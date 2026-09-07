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Emma Bonino ricoverata in ospedale a Roma in gravi condizioni. Eccola nel 2022 ARCHIVIO – Il video

07 Settembre 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2026 Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. La leader di +Europa si sarebbe sentita male a casa ed è stata trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale al Santo Spirito. Sarebbe in gravi condizioni. Eccola nel 2022 alla presentazione del simbolo del partito con il suo nome sulla scheda: "È l'emblema dei diritti civili", commentò. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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