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Gualtieri: Soldi usati per taglio accise basterebbero per trasporto pubblico gratis in tutta Italia – Il video

07 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 06 settembre 2026 "Ho fatto recentemente un esempio di quanti soldi il governo ha messo per ridurre di qualche centesimo le accise sul diesel: grosso modo sono gli stessi soldi, su base annua, con cui si farebbe la gratuità del trasporto pubblico in tutta Italia, che consentirebbe di aumentare il reddito effettivo delle persone molto di più. Cioè, dare qualche spicciolo in più a una persona detassandola, piuttosto che finanziare con la fiscalità generale un bene comune, non conviene." Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla Festa di Avs a Roma. Courtesy: Avs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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