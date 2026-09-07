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Guerra Iran, Meloni: Da Consiglio Ue serve più coraggio su costo energia – Il video

07 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2026 "E' sotto gli occhi di tutti l'impatto fortissimo che la situazione internazionale, in particolare la crisi a Hormuz, sta avendo sul costo dei carburanti e fertilizzanti, sul costo delle materie prime e quanto tutto questo stia pesando su cittadini e imprese: siamo d'accordo con De Wever che il prossimo consiglio europeo debba tornare ad affrontare i temi della competitività, del costo dell'energia e debba farlo con più coraggio e maggiore concretezza". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il primo ministro belga, Bart De Wever, a Palazzo Chigi. "Lavoreremo insieme anche su questo punto, insieme animiamo il tavolo degli stati membri like minded, che hanno le stesse posizioni, insieme al cancelliere Merz: siamo d'accordo sulla necessità di convocare questo tavolo prima del consiglio europeo", ha aggiunto. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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