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Meloni riceve premier Belgio: Rapporti profondi, storia ci ha uniti in momenti importanti e dolorosi – Il video

07 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2026 “Sono molto soddisfatta dell'articolato colloquio che abbiamo avuto, dei molti temi che abbiamo potuto approfondire, a partire ovviamente dai rapporti che legano le nostre Nazioni: rapporti profondi che si riflettono nelle relazioni economiche, negli scambi culturali, nella presenza delle nostre comunità. La storia ci ha unito in momenti importanti e ci ha purtroppo unito anche in momenti molto dolorosi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro con il primo ministro belga, Bart De Wever. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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