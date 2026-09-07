Rocca (Lazio) inaugura Case di Comunità a Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2026 Continua il potenziamento della sanità territoriale nel territorio pontino. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme con la direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, e le Autorità civili e militari, ha inaugurato le Case della Comunità di Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia. Si tratta di quattro nuove strutture strategiche, con un investimento di oltre sei milioni di euro derivanti da fondi PNRR, che rafforzano ulteriormente l’offerta di servizi di prossimità al fine di garantire una risposta efficace ai bisogni sanitari e sociosanitari della popolazione attraverso la presa in carico integrata della persona, con particolare attenzione ai cittadini cronici, fragili e con bisogni complessi. Gli interventi realizzati hanno riguardato il consolidamento e l'ammodernamento strutturale; la rifunzionalizzazione degli ambienti interni con la redistribuzione degli spazi per una gestione più incline alle esigenze di personale sanitario e pazienti; la sostituzione degli infissi esterni per un adeguato efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale; la sistemazione delle facciate esterne; l'installazione di nuovi ascensori ove necessario; il rifacimento e l'adeguamento degli impianti esistenti e dei servizi igienici. Le profonde e mirate riqualificazioni hanno consentito di valorizzare il patrimonio edilizio sanitario esistente, integrando negli stessi spazi funzioni sanitarie, ambulatoriali e amministrative, a beneficio degli utenti. A pieno regime le nuove strutture offriranno attività ambulatoriali generiche e visite ambulatoriali specialistiche, continuità assistenziale, visite infermieristiche e sociosanitarie domiciliari, assistenza nell’ambito della disabilità, della salute mentale e dei disturbi cognitivi. E, ancora, valutazioni geriatriche e fisiatriche in tema di cronicità, demenze e disabilità; assistenza domiciliare integrata e attività ambulatoriali di medicina generale e pediatria per la definizione di progetti individualizzati. Sono previsti, inoltre, servizi di telemedicina e attività di psicologia clinica. Più in generale, le nuove Case della Comunità garantiranno anche accompagnamento, orientamento e informazione delle famiglie oltre ad attività di promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev