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Sanchez: Lavoriamo per Ceuta con lealtà, opposizione usa crisi per diffondere odio – Il video

07 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Madrid, Spagna, 07 settembre 2026 "L'ho detto in molte occasioni e lo ripeto ora: lavoriamo per e per Ceuta. E lo facciamo con lo stesso spirito con cui abbiamo affrontato tutte le crisi vissute da quando abbiamo l'onore di guidare questo Paese dal 2018." Così il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez intervenuto durante l’interparlamentaria del PSOE. Courtesy: Pedro Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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