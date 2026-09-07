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Trump con anello di Lanterna Verde blocca i migranti, nuovo video AI della Casa Bianca – Il video

07 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 06 settembre 2026 Un post pubblicato sui canali della Casa Bianca ritrae il presidente Donald Trump nelle vesti di Lanterna Verde, accompagnato dal celebre giuramento del personaggio dei fumetti. Nel video, realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, Trump sventola un anello del potere luminoso per creare un muro di confine verde, in riferimento alle politiche sull'immigrazione dell'amministrazione. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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