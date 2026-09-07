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Türk (Onu): IA avanzata potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l'umanità – Il video

07 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) New York, 07 settembre 2026 "Tuttavia, condivido le preoccupazioni degli esperti del settore secondo cui un'IA avanzata potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l'umanità". Così Volker Türk, Alto commissario dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla 63esimo sessione del Consiglio per i Diritti Umani. Courtesy: Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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