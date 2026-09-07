Venezia 83, Susan Sarandon sfila sul red carpet elegantissima in total black con scollo a barca – Il video
(Agenzia Vista) Venezia, 06 settembre 2026 Susan Sarandon ha scelto un lungo abito total black con scollo a barca per sfilare sul red carpet dell'83esima Mostra del Cinema al Lido di Venezia. L'attrice è parte del cast del film in concorso a Venezia 83, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, pellicola originata dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev