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Venezia 83, Susan Sarandon sfila sul red carpet elegantissima in total black con scollo a barca – Il video

07 Settembre 2026 - 01:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Venezia, 06 settembre 2026 Susan Sarandon ha scelto un lungo abito total black con scollo a barca per sfilare sul red carpet dell'83esima Mostra del Cinema al Lido di Venezia. L'attrice è parte del cast del film in concorso a Venezia 83, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro, pellicola originata dall’ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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