Von Der Leyen in Groenlandia: Partnership sempre più forte, rafforziamo nostre relazioni – Il video

(Agenzia Vista) Nuuk, Groenlandia, 07 settembre 2026 "Oggi posso dire di aver mantenuto quella promessa. Non vedo l'ora di fare il nostro giro in barca oggi, ma anche di partecipare agli incontri che avremo domani. Abbiamo una partnership e un'amicizia di lunga data, condividiamo gli stessi valori e abbiamo lavorato intensamente insieme. Su queste basi, la nostra collaborazione e il nostro pacchetto di interventi si stanno consolidando per rafforzare le nostre relazioni negli anni a venire." Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in una dichiarazione alla stampa a Nuuk in Groenlandia. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev