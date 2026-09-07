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Von Der Leyen in visita ufficiale in Groenlandia, escursione in barca a Nuuk – Il video

07 Settembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Nuuk, Groenlandia, 07 settembre 2026 Nel quadro della sua visita ufficiale a Nuuk, in Groenlandia, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha effettuato una passeggiata nella località di Qoornoq e un'escursione in barca. All'attività sul campo hanno preso parte anche il Primo Ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, e la Prima Ministra danese, Mette Frederiksen. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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