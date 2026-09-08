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Cancelliere Merz su voto ad Afd in Sassonia-Anhalt: Siamo profondamente scioccati – Il video

08 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Berlino, Germania, 07 settembre 2026 "E posso dirvi che siamo tutti profondamente scioccati. In questa forma non ce lo aspettavamo. Naturalmente dobbiamo accettarlo, queste sono le regole della nostra democrazia, ma con la giornata di ieri qualcosa è cambiato non solo in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania." Così il Cancelliere tedesco Friedrich Merz in una conferenza stampa su voto in Sassonia-Anhalt. Courtesy: Cdu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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