Poliziotti aggrediti a Roma e aggressore subito libero. La premier Meloni e FdI attaccano, pronta un’interrogazione a Nordio – Il video

Dura presa di posizione della premier sui social dopo le immagini del ferimento di due agenti nella Capitale: «Decisioni che vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza». Fratelli d'Italia annuncia un'iniziativa parlamentare verso il Guardasigilli

Sta creando una certa polemica la scarcerazione a poche ore dal fermo di un uomo accusato di aver aggredito e ferito due poliziotti durante le fasi dell’arresto, nonostante la convalida del provvedimento da parte del giudice. L’episodio è avvenuto a Roma.

La condanna della premier Meloni

A sollevare il caso è stata direttamente la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha condiviso sui propri canali social il video dell’aggressione capitolina. La premier ha definito «inaccettabile» la repentina rimessa in libertà dell’uomo, imputato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

«Episodi del genere, sempre più numerosi, vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità», ha sottolineato la premier, ribadendo l’impegno dell’esecutivo nel rafforzare tutele e strumenti per le forze dell’ordine. Secondo Meloni, decisioni di questo tipo non solo risultano difficili da comprendere per i cittadini, ma «indeboliscono la credibilità dello Stato nel suo complesso».

Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione a Nordio

Sulla vicenda — sollevata inizialmente dal sindacato di polizia Coisp — è intervenuto anche Francesco Filini, deputato e responsabile del programma di Fratelli d’Italia. Esprimendo solidarietà agli agenti feriti, Filini ha annunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare indirizzata al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per verificare le ragioni alla base della decisione dell’autorità giudiziaria.

Il deputato di FdI ha inoltre collegato l’episodio di Roma ad altri recenti fatti di cronaca che rischiano di alimentate la percezione di impunità, ribadendo che «chi aggredisce un poliziotto non può pensare di tornare immediatamente in libertà senza che vi sia la massima chiarezza».