Venezia 83, Furi Nanase e Rokka Okada sul red carpet fanno il gesto coreano del cuore con le dita – Il video

(Agenzia Vista) Venezia, 08 settembre 2026 Furi Nanase e Rokka Okada sul red carpet fanno il gesto del simbolo coreano del cuore, diventato ormai un trend globale, con le dita incrociate. Le due giovanissime attrici interpretano le due bambine dalle quali comincia la storia del film "Look back" di Hirokazu Koreeda. La pellicola, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, è un adattamento live action del manga di Tatsuki Fujimoto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev