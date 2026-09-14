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Addio a Emma Bonino, Richetti: Rapporto straordinario, suo amore profondo per Europa e democrazia – Il video

14 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2026 "C'è un'intera legislatura, quella scorsa, vissuta insieme nella componente Azione-Più Europa. Sono stati quattro anni e mezzo nei quali il rapporto con Emma è diventato fatto di pomeriggi nel suo ufficio, di profonde esperienze personali tra me, che vengo dal mondo cattolico, e lei così orgogliosamente laica. Un rapporto straordinario". Lo ha dichiarato il senatore di Azione, Matteo Richetti, ricordando la figura di Emma Bonino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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