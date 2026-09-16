Milano, rabbino picchiato alla fermata dell’autobus. Meghnagi: «Violenza mai vista prima»

Lo riferisce il presidente della Comunità ebraica milanese: «Gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso»

Aggressione a sfondo antisemitico a Milano, dove un rabbino di 60 anni è stato brutalmente picchiato e insultato da tre persone mentre si trovava in attesa alla fermata dell’autobus nella zona di via Bande Nere.

«Mai successa tanta violenza, lo hanno calpestato»

A rendere noto l’episodio è stato il presidente della Comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi, che ha espresso profondo sconcerto per la gravità dell’accaduto: «Una cosa così violenta non è mai successa. Lo hanno preso a calci e pugni, gli hanno tolto il cappello, lo hanno calpestato e gli hanno sputato addosso. Da quello che mi hanno riferito si tratterebbe di tre persone di origine araba».

Sul caso indagano le forze dell’ordine a seguito della denuncia presentata dalla vittima. Secondo quanto si apprende, la Polizia avrebbe già individuato i presunti aggressori.

La Russa: «Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al rabbino aggredito, episodio inquietante»

«È molto grave quanto avvenuto oggi a Milano e denunciato dal presidente della Comunità ebraica milanese, Walker Meghnagi. L’aggressione violenta ai danni di un rabbino, colpito con calci e pugni, insultato e umiliato mentre si trovava alla fermata di un autobus, rappresenta un episodio inquietante che non può essere sottovalutato. Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza al rabbino aggredito e alla Comunità ebraica di Milano. La violenza e l’odio antisemita non possono trovare spazio nella nostra società e devono essere contrastati con fermezza, attraverso l’accertamento dei fatti e l’individuazione delle responsabilità. In attesa che le indagini chiariscano dinamica e movente dell’aggressione, è necessario non lasciare spazio all’intolleranza e alla violenza, riaffermando con forza i valori di rispetto, convivenza e libertà che sono alla base della nostra democrazia». Queste le parole di Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.