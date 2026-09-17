L’ex pm Venditti e la corruzione su Garlasco: accuse archiviate. Perché l’inchiesta non si ferma: le ombre sui soldi di Sempio

L'ipotesi di reato non cade sul caso del denaro versato dalla famiglia di Andrea Sempio durante il primo filone di indagine. Il caso si sposta a Pavia, dove l'inchiesta riguarderà altre persone

Il Gip del tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Il magistrato in pensione era indagato per aver incassato denaro in cambio dell’archiviazione di Andrea Sempio nell’inchiesta del 2017 sull’omicidio di Garlasco. A dare per primo la notizia è stato Milo Infante, durante la trasmissione “Ore 11” su Retequattro.

Cosa succede ora al fascicolo sulla corruzione

L’archiviazione non chiude il capitolo corruzione, ma ne sposta solo il perimetro: «L’ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone», riferiscono fonti vicine all’inchiesta all’Ansa. Proprio per questo motivo gli atti dell’inchiesta verranno trasferiti a Pavia, dove si concentreranno ora gli accertamenti su eventuali altre responsabilità.

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