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Gualtieri: Recuperati e riposizionati oltre un milione di sanpietrini nel centro storico di Roma – Il video

17 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2026 "Siamo nel cuore di Roma, in un quadrante straordinario. Pensate che sono stati recuperati e riposizionati oltre un milione di sanpietrini. E oggi vi portiamo a fare un giro a vedere il risultato di questo lavoro". Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un video condiviso sui social durante un sopralluogo nelle vie del centro. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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