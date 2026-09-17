Gualtieri: Recuperati e riposizionati oltre un milione di sanpietrini nel centro storico di Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2026 "Siamo nel cuore di Roma, in un quadrante straordinario. Pensate che sono stati recuperati e riposizionati oltre un milione di sanpietrini. E oggi vi portiamo a fare un giro a vedere il risultato di questo lavoro". Lo dichiara il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un video condiviso sui social durante un sopralluogo nelle vie del centro. Courtesy: Roberto Gualtieri Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev