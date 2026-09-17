Legge elettorale, Donzelli: Ci sarà fiducia alla Camera, se così non fosse c'è problema politico – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2026 "Se la fiducia passerà, e se anche comunque non dovesse essere approvato il provvedimento dopo la fiducia, evidentemente ci sarebbe un problema politico, ma questo è evidente, insomma. Fa parte del… della grammatica istituzionale: se il governo chiede la fiducia su un provvedimento e poi il provvedimento non passa, anche se passa la fiducia è evidente che quel governo non c'è più, ma non credo che si verifichi questo, sinceramente". Lo ha dichiarato Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev