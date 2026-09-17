Meloni: Lettera Schlein con proposte su energia? Se utili le considereremo – Il video

(Agenzia Vista) Oslo, 17 settembre 2026 "La lettera di Schlein sulla possibilità di una cooperazione su energia e clima? Non l'ho approfondita. Ritengo farlo senza pregiudizi. Se ci saranno proposte utili le prenderemo in considerazione, intanto sono contenta che ci sia un implicito riconoscimento da parte del Governo". Così la Premier Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei cronisti ad Oslo. "Approfondirò e se ci saranno proposte buone il Governo le porterà avanti", dice la premier. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev