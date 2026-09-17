Meloni: A Oslo per allargare la cooperazione con la Norvegia – Il video

(Agenzia Vista) Oslo, 17 settembre 2026 "Per noi la Norvegia è un partner di primo piano, certamente per il ruolo di diversificazione dei rifornimenti energetici italiani, è il nostro quarto fornitore di gas, siamo al lavoro per estendere la cooperazione anche ad altri domini, in cui mettere a sistema competenze, investimenti reciproci, dalle tecnologie avanzate alle infrastrutture strategiche, fino al tema delle materie prime critiche". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, dopo l'incontro a Oslo. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev