Il bimbo di 5 anni gravissimo dopo la caduta dal terzo piano, era solo in casa. Il padre denunciato: «Stava dormendo»

La vicenda a Montelanico, in provincia di Roma, dove un gruppo di ragazzi ha dato l'allarme dopo aver visto il bambino precipitare

È in gravissime condizioni il bambino di cinque anni precipitato dal balcone della sua abitazione a Montelanico, in provincia di Roma, dopo un volo di circa dieci metri. Il piccolo, che compirà sei anni tra pochi giorni, è stato soccorso e trasportato in elisoccorso al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da ieri 16 settembre. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, mentre il bambino sarebbe rimasto da solo in casa.

Come si è difeso il padre che ha lasciato solo il bambino

Il padre del bambino, un cittadino colombiano di 34 anni, ha raccontato di essere uscito insieme all’altra figlia per alcune commissioni. Citato da Repubblica, l’uomo ha spiegato: «Saremmo rientrati subito, stava dormendo». Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Colleferro, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Il padre è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali.

Come ha fatto a precipitare dal balcone: l’ipotesi e l’allarme dei testimoni

Il bambino avrebbe perso l’equilibro nel tentativo di afferrare un giocattolo che si trovava sul balcone. Stando all’ipotesi riportata da Repubblica, il piccolo si è arrampicato sulla ringhiera, rimanendo per alcuni istanti aggrappato nel vuoto, prima di perdere la presa e precipitare per circa dieci metri. A vedere la scena sono stati alcuni ragazzi che stavano giocando nel campetto da basket di fronte alla palazzina: hanno visto il piccolo aggrapparsi alla ringhiera, poi perdere la presa e cadere. Sono stati loro a chiamare immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato portato inizialmente al centro di primo soccorso di Montelanico e successivamente trasferito con l’eliambulanza dell’Ares 118 al Gemelli, dove è arrivato in codice rosso. Ora si trova in terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata.