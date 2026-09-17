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Rosato (Azione) su abolizione bollo auto: Misura utile che aiuta le famiglie, bene ridurre le tasse – Il video

17 Settembre 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 17 settembre 2026 "Ma no, io penso che tutto serva per la campagna elettorale, ci mancherebbe altro. Però questa è una cosa utile, perché comunque rispetto al costo della benzina e al costo delle macchine, questa è una tassa che toglierla, e io spero che venga tolta in maniera strutturale, aiuta comunque le famiglie. Diciamo, non è che ogni cosa che fa il governo bisogna trovare il punto del perché non va bene. Diminuiscono le tasse in un momento di difficoltà degli italiani? Bene, hanno fatto bene". Lo ha dichiarato Ettore Rosato, deputato di Azione in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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