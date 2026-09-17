Tajani: Bene abolizione bollo auto e misure su accise, al lavoro su nucleare ed estrazione petrolio – Il video

(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2026 "Nel penultimo Consiglio dei Ministri è stato deciso anche di, di fatto, autorizzare, mi riferisco anche alla Basilicata, un aumento dell'estrazione petrolifera. Poi naturalmente dovrà essere il presidente della Regione a scrivere al Presidente del Consiglio, poi verrà nominato un commissario e in tempi brevi potrà essere… ma sempre nel rispetto del tetto fissato dai governi precedenti, però si potrà raddoppiare se non triplicare l'estrazione del petrolio in Basilicata". Lo ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, in un punto stampa a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev