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«Con i soldi del condominio si è comprato la barca», le accuse all’amministratore e i famigliari e la ex: come ha fatto

17 Settembre 2026 - 13:17 Costanza Saporito
Barche ormeggiate al porto turistico
Barche ormeggiate al porto turistico
Secondo la Procura di Torino l'amministratore 46enne avrebbe prelevato circa 1 milione di euro dai conti correnti dei condomìni tra il 2022 e il 2025. Indagati anche il fratello, la cognata e l'ex fidanzata
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Avrebbe prelevato circa un milione di euro tra il 2022 e il 2025 dai conti correnti dei condomìni che amministrava per acquistare auto, moto e perfino una barca, del valore di circa 190 mila euro, che è stata sequestrata. È quanto ha ricostruito negli scorsi mesi la procura di Torino, coordinata dal sostituto procuratore Giuseppe Drammis, che ha accusato un 46enne torinese di appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio. Insieme a lui, come riportato dal Corriere Torino, sono indagati il fratello commercialista, la cognata e l’ex fidanzata.

Conti correnti a secco, debiti nei confronti di società e bollette non pagate. Quando nel 2025 i condomìni di un palazzo in Via Pietro Cossa decidono di cambiare amministratore, si ritrovano a fare i conti con una gestione precedente disastrosa. La vicenda però non riguarda un solo stabile: presto i condomìni di altri 16 stabili si rivolgono alla finanza e le verifiche portano alla luce uno schema che si ripete identico palazzo dopo palazzo.

L’accusa all’amministratore: come ha ripulito i conti correnti

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l’amministratore spostava i soldi depositati sui conti correnti condominiali su due società intestate all’ex fidanzata e alla cognata, giustificando il trasferimento come compenso per dei lavori che però non venivano eseguiti. Da lì, poi, il denaro finiva direttamente sul conto dell’amministratore. «Operazioni ingiustificate», «non credibili e prive di ogni logica» secondo la procura.

Il sospetto della procura sul sistema pianificato

Per la procura, che a luglio aveva chiesto il sequestro preventivo di circa 900 mila euro e gli arresti domiciliari per l’amministratore, poi respinti dal gip – che non ha ritenuto sufficientemente provati i reati di riciclaggio e autoriciclaggio – si tratterebbe di un’operazione attentamente pianificata almeno dal 2022. Gli indagati avrebbero «pianificato a tavolino un vera e propria razzia in danno dei condomìni». La difesa degli imputati è stata affidata agli avvocati Maurizio Bertolotto, Lorenzo Imperato, Raffaella Enrietti e Wilmer Perga.

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