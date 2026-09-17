Trump su Canada primo membro associato Ue: Se succede dazi molto pesanti – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 17 settembre 2026 "Penso che dovremmo avere un accordo. Altrimenti, l'Europa ha un blocco commerciale terribile e… no, non credo che… Se lo fanno, se penso che sia un atto di aperta ostilità, mporrò dazi molto seri o fermerò il commercio con l'Europa su molte cose. Quindi, se lo fanno, se l'Europa lo fa con cattive intenzioni… Se con buone intenzioni va bene, ma se con cattive intenzioni, mporremo dazi molto pesanti all'Europa". Lo ha dichiarato l'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev