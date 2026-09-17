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Trump: Tassi Fed troppo alti, dovremmo pagare i tassi d'interesse più bassi del mondo SOTT – Il video

17 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Washington, 16 settembre 2026 "Dovremmo pagare i tassi d'interesse più bassi in qualsiasi parte del mondo perché abbiamo il credito più solido. E se volessimo eliminare il deficit, cosa che potremmo fare con un tratto di penna con ogni Paese, faremmo 3,5 trilioni di dollari all'anno. Pagheremmo il nostro debito, faremmo ogni tipo di cosa, ma non abbiamo scelto di farlo, anche se a un certo punto lo faremo". Lo ha dichiarato l'ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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