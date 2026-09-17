Busta con proiettile per Valditara, la lettera con minacce contro il ministro. La denuncia e le reazioni: solidarietà da Meloni

Immediata la solidarietà da parte della premier Meloni e il presidente del Senato La Russa. Il plico era arrivato al ministero qualche giorno fa ed è scattata la denuncia ai carabinieri

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ricevuto nei giorni scorsi una busta con dentro un proiettile e una lettera contenente frasi minatorie. Il plico è stato recapitato alla sede del ministero in viale Trastevere e sulla vicenda è già stata sporta denuncia ai carabinieri.

La prima a commentare è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha scritto: «Esprimo la mia piena solidarietà e quella del Governo al ministro Giuseppe Valditara per le gravi minacce ricevute», definendo il gesto «vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia» e chiedendo «una condanna netta e unanime da parte di tutte le forze politiche». Sulla stessa linea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato: «Se qualcuno pensa di fermare la nostra azione di Governo con le minacce e la violenza si sbaglia di grosso», mandando «un abbraccio a Giuseppe».

Anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, ha preso posizione: «Il dissenso è libero. La critica è legittima. L’intimidazione e la violenza non lo saranno mai». A queste voci si aggiunge quella del presidente del Senato Ignazio La Russa che ha espresso «la mia piena e convinta solidarietà a Valditara», auspicando che gli autori del gesto vengano individuati al più presto dagli organi competenti.