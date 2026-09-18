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Sopralluogo dei Vigili del Fuoco al Parco Sommerso di Baia ai Campi Flegrei – Il video

18 Settembre 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Napoli, 17 settembre 2026 Su richiesta del Ministero della Cultura e del responsabile del Parco Archeologico Sommerso di Baia, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo di verifica del Costone Romano e dei ruderi archeologici di Punta Epitaffio, nei Campi Flegrei. All'ispezione, finalizzata alla tutela del patrimonio culturale e alla pubblica incolumità, hanno preso parte la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, la Guardia Costiera e i referenti del Parco. L'intervento rientra nell'ambito delle attività avviate dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Campania in sinergia con le istituzioni a seguito del sisma del 31 luglio 2026. Courtesy: Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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