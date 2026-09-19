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Albanese: Nel Pd ci sono bravi parlamentari, ma devono liberarsi della componente pro-apartheid Gaza – Il video

19 Settembre 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 19 settembre 2026 "i sono bravissimi parlamentari del… nel Partito Democratico, ne ho conosciuti tanti a livello nazionale, a livello locale. Sì, ma si devono liberare della componente pro-apartheid". Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese a margine di Nova a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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