Albanese: Nel Pd ci sono bravi parlamentari, ma devono liberarsi della componente pro-apartheid Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Milano, 19 settembre 2026 "i sono bravissimi parlamentari del… nel Partito Democratico, ne ho conosciuti tanti a livello nazionale, a livello locale. Sì, ma si devono liberare della componente pro-apartheid". Lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati Francesca Albanese a margine di Nova a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev