Arianna Meloni su divieto uso social per minori: Una legge non basta, c'è bisogno delle famiglie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2026 "È vero: una legge non basta, una legge non può educare. Noi abbiamo bisogno della comunità, abbiamo bisogno delle famiglie, dei genitori, degli adulti, degli insegnanti, delle istituzioni. Abbiamo bisogno di educare e di parlare con i nostri ragazzi." Lo ha detto Arianna Meloni sul palco di Fenix – Il tempo del coraggio a Roma. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev