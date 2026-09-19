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Conte: Un abbraccio a Dibba. Torna con noi, tante battaglie ci accomunano. E parte standing ovation – Il video

19 Settembre 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Milano, 19 settembre 2026 "Visto che parliamo di comunità, permettetemi di sollecitare a tutti voi, a tutti noi, un grande abbraccio a un compagno di questa comunità che noi non dimentichiamo: Alessandro Di Battista! Dibba per noi! Siamo con te, Ale". Lo ha detto il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul palco di Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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