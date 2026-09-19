Conte: Costruiamo percorsi di pace, no a economia di guerra e riarmo – Il video
(Agenzia Vista) Milano, 19 settembre 2026 "Certo che ce l'ha! Certo che ce l'ha, ma dipende… dipende, non è… non è sicuro, dipende da come si risolve questo momento storico, dipende da quanto la giustizia prevarrà su questo stato di cose, sugli affari, sulle connivenze". Lo ha detto il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sul palco di Nova a Milano. Courtesy: Movimento 5 Stelle Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev